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Чистяков: Игроки «Зенита» выпивают

07 Июля 2022 • 21:33 Комментировать

Спортсмены обычно нехотя отвечают на вопросы об употреблении спиртного, курении и других вредных привычках. Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не из таких. Более того, он утверждает, что его одноклубники употребляют алкоголь, а сам игрок не видит в этом ничего плохого.

- Я люблю после матча пивка взять, и всё - прийти, спокойно полежать в ванне, пару пива выпить, - заявил Чистяков на канале в YouTube Рашен Football.

По словам защитника, он порой появляется в баре после игры, но ограничивается только пивом.

Чистякову 28 лет, прошлый сезон в первой команде «Зенита» был дебютным. Ранее он играл в «Ростове», «Мике», «Шиннике» и «Тамбове».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков
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