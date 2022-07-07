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Тарасов резко отреагировал на слухи об измене

07 Июля 2022 • 20:30 Комментировать

Известный в прошлом футболист Дмитрий Тарасов стал героем скандальной хроники, так как ему приписывали роман с некой Марией при том, что спортсмен женат на Анастасии Костенко.

Тарасов отреагировал на слухи посредством видеосообщения в социальных сетях. По его словам, Дмитрию неизвестно, кто же такая эта Мария, в семье у него мир и гармония, а «кто это все вбрасывает, какие-то левые страницы, левые вбросы — идите в жопу от моей семьи!» - заявил Тарасов.

Напомним, что ранее Дмитрий Тарасов был женат на телеведущей и певице Ольге Бузовой, в браке с Костенко он состоит четыре года, у пары родились трое детей.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тарасов
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