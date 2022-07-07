​Родригао – о «Зените»: «Я перешёл в гранд мирового футбола»

В четверг «Зенит» объявил о подписании контракта с Родригао. Бразильский защитник перебрался в стан чемпиона России из «Сочи», где он выступал на протяжении прошлого сезона. В первом интервью для пресс-службы питерцев Родригао поделился эмоциями от трансфера. Бразилец не поскупился на комплименты в адрес своей новой команды.

«Это очень важный шаг вперёд, который я давно хотел совершить, он много значит для меня. Я перешёл в большой клуб, гранд российского и мирового футбола», - слова Родригао приведены на официальном сайте «Зенита».

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.