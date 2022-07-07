Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Родригао – о «Зените»: «Я перешёл в гранд мирового футбола»

07 Июля 2022 • 19:34 Комментировать (1)

В четверг «Зенит» объявил о подписании контракта с Родригао. Бразильский защитник перебрался в стан чемпиона России из «Сочи», где он выступал на протяжении прошлого сезона. В первом интервью для пресс-службы питерцев Родригао поделился эмоциями от трансфера. Бразилец не поскупился на комплименты в адрес своей новой команды.

«Это очень важный шаг вперёд, который я давно хотел совершить, он много значит для меня. Я перешёл в большой клуб, гранд российского и мирового футбола», - слова Родригао приведены на официальном сайте «Зенита».

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Родригао
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
20:05 · Россия. Премьер-лига
Гаранин: «Батырев сам себя нашёл, родители нашли в капусте»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Конечно, матч с «Сочи» - необычный»
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
19:16 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА назвал состав на матч с «Сочи»: Акинфеев на скамейке, Обляков – капитан
19:11 · Россия. Премьер-лига
​Родригао: «Меня зовут Родриго»
18:21 · Россия. Премьер-лига
​Митрюшкин стал игроком «Химок» официально
18:14 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» может подписать хавбека «Зенита»
17:59 · Россия. Премьер-лига
​В РФС подтвердили – ВАР не сможет использовать офсайдные линии в новом сезоне РПЛ
17:45 · Россия. Премьер-лига
​Родригао выбрал номер в «Зените»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Широков может не сыграть в матче легенд «Зенита» и «Спартака»
17:30 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» ответили на вопрос о возможном трансфере Кокорина
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Отец Агаларова прокомментировал информацию о договорённости между «Уфой» и «Ахматом» по трансферу футболиста
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Алаев рассказал, что будет делать, если «Газпром» попросит о лёгком календаре для «Зенита» 3
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Угаров дал прогноз на матч «Зенит» - «Спартак»
16:43 · Россия. Премьер-лига
​В «Рубине» высказались о будущем Хакшабановича эксклюзив
Все новости
Рекомендуем