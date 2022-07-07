​Родригао: «Меня зовут Родриго»

Новобранец «Зенита» Родригао дал первое интервью после смены клуба. В четверг чемпионы России последних лет объявили о переходе защитника из «Сочи».

В разговоре с клубной пресс-службой Родригао, среди прочего, высказался по поводу своего имени.

«Родриго - это моё имя, но в Бразилии существует традиция называть высоких и крупных людей с таким именем Родригао», - слова футболиста приводятся на страницах официального сайта «Зенита».

Новичок питерского клуба отметил, что фанаты могут его называть как Родриго, так и Родригао. Футболисту нравятся оба этих варианта.

Ближайший матч «Зенит» проведёт против «Спартака» 9 июля. Команды разыграют Суперкубок России.