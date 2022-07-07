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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Родригао: «Меня зовут Родриго»

07 Июля 2022 • 19:11 Комментировать

Новобранец «Зенита» Родригао дал первое интервью после смены клуба. В четверг чемпионы России последних лет объявили о переходе защитника из «Сочи».

В разговоре с клубной пресс-службой Родригао, среди прочего, высказался по поводу своего имени.

«Родриго - это моё имя, но в Бразилии существует традиция называть высоких и крупных людей с таким именем Родригао», - слова футболиста приводятся на страницах официального сайта «Зенита».

Новичок питерского клуба отметил, что фанаты могут его называть как Родриго, так и Родригао. Футболисту нравятся оба этих варианта.

Ближайший матч «Зенит» проведёт против «Спартака» 9 июля. Команды разыграют Суперкубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Родригао
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