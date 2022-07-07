Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча на Суперкубок со «Спартаком».

- У вас есть уверенность в победе «Зенита»?

- Такой уверенности у меня нет. Конечно, «Зенит» является фаворитом этого матча, но такие трофейные игры всегда имеют непредсказуемый результат. Тем более, был перерыв и перемены в составах команд. Соперники провели определенную подготовку. Спрогнозировать итог сложно.

- Как оцениваете усиления команд?

- Надо посмотреть, как новобранцы будут проявлять себя в новых клубах. Потому что это дело тоже непредсказуемое. В одной команде у футболиста может все складываться хорошо, а в другой что-то не заладится. Ждем сезон, тогда все увидим.

- Ждете появления Бакаева в Суперкубке?

- Мне кажется, он точно выйдет на поле в этой встрече, но сложно спрогнозировать, в старте он появится или на замену. Я уверен только в том, что в Суперкубке он официально дебютирует за «Зенит».

- Сможет ли забить своей бывшей команде?

- Не сказал бы, что он бомбардир. Гол забить может, но я не могу сказать, что вся его игра строится на голах. У него все-таки другие функции на поле.

- «Зенит» начал подготовку к сезону раньше. Это значимый фактор?

- Это ничего не значит. У каждого тренера свои методики подготовки. Это никак не скажется. Да и вообще, подготовка к сезону на одной игре не сказывается, потому что все готовятся к сезону, а не к отдельному матчу. Здесь важнее построить работу так, чтобы игроки как можно дольше находились на пике формы. А если форсировать подготовку ради одного матча, то по ходу сезону возникнут проблемы.

- У «Спартака» новый тренер, который только начала работать с командой, плюс некоторые легионеры только вернулись в Россию. Насколько «Спартаку» будет сложно соперничать с «Зенитом» в таких условиях?

- Не думаю, что это станет определяющим фактором. Это опять же одна игра, тем более, турнирной подоплеки нет. Стратегического значения Суперкубок не имеет, только как пиар- история. Для «Зенита» победа в этом матче будет обыденностью, а для «Спартака» это шанс заявить о себе, особенно для нового главного тренера. Абаскаль может взять трофей уже в своей первой официальной игре. В победе больше плюсов для «Спартака». Поэтому москвичи приложат максимум усилий.

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- То есть, этот матч воспринимаете больше как выставочный, а не как официальный и очень важный?

- Он больше выставочный. Но за неимением других титулов этот титул тоже можно рассматривать как достижение.

- На данный момент продано порядка пятидесяти тысяч билетов. Ожидаете аншлаг?

- Это возможно. Хотелось бы. Погода стоит хорошая, вывеска у матча тоже интересная. Если на такие игры не ходить, то на какие вообще ходить?

- В чем могут быть шансы «Спартака» в этой игре?

- В самоотдаче, большом объеме работы, запредельной мотивации и удаче. Об игровых плюсах мне сложно судить. Понятно, что в глобальном плане уровень футболистов «Зенита» значительно выше, чем у всех остальных. Четыре года команда досрочно побеждает в чемпионате. И пока проблем не предвидится.

Елена Григорьевская