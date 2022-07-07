«Химки» официально объявили о переходе в свои ряды голкипера Антона Митрюшкина. 26-летний футболист заключил с подмосковным клубом трудовое соглашение на два ближайших сезона.

Антон Митрюшкин является воспитанником «Спартака». В последние годы голкипер выступал за рубежом, представляя швейцарский «Сьон» и немецкие «Фортуну» и «Динамо» Дрезден.

За «Химки» Антон Митрюшкин будет играть под первым номером.

Чемпионат России сезона 2022/2023 стартует уже на следующей неделе. «Химки» в первом туре будут играть против «Зенита». Игра состоится в пятницу, 15 июля.