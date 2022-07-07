​«Сочи» может подписать хавбека «Зенита»

В летнее трансферное окно по направлению из «Сочи» в «Зенит» проследовали уже два футболиста – защитник Родригао и нападающий Матео Касьерра. В обозримом будущем может состояться трансфер с обратным маршрутом. По данным «Чемпионата», к переходу в «Сочи» близок полузащитник Кирилл Кравцов. Отмечается, что сделка уже была согласована. Речь идёт не об аренде, а о полноценном трансфере.

20-летний Кирилл Кравцов является воспитанником академии «Зенита». За первую команду полузащитник провёл 16 матчей. Результативными действиями он не отмечался.

Чемпионат России сезона 2021/2022 стартует на следующей неделе.