​В РФС подтвердили – ВАР не сможет использовать офсайдные линии в новом сезоне РПЛ

В РФС дали комментарий по поводу информации о том, что в новом сезоне ВАР не сможет использовать технологию создания офсайдных линий. Информация нашла подтверждение – провайдер Slomo не имеет в своём функционале опции с офсайдными линиями.

В своём комментарии, который приводит «Чемпионат», РФС отмечает, что ВАР в спорных случаях с офсайдом будет полагаться на решение бокового арбитра. Вмешиваться видеоассистент будет только в тех ситуациях, тогда боковой судья при определении офсайда допустил явную ошибку, которую можно заметить без офсайдной линии.

Новый чемпионат России стартует на следующей неделе.