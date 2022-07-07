Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В РФС подтвердили – ВАР не сможет использовать офсайдные линии в новом сезоне РПЛ

07 Июля 2022 • 17:59 Комментировать

В РФС дали комментарий по поводу информации о том, что в новом сезоне ВАР не сможет использовать технологию создания офсайдных линий. Информация нашла подтверждение – провайдер Slomo не имеет в своём функционале опции с офсайдными линиями.

В своём комментарии, который приводит «Чемпионат», РФС отмечает, что ВАР в спорных случаях с офсайдом будет полагаться на решение бокового арбитра. Вмешиваться видеоассистент будет только в тех ситуациях, тогда боковой судья при определении офсайда допустил явную ошибку, которую можно заметить без офсайдной линии.

Новый чемпионат России стартует на следующей неделе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС вар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:16 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА назвал состав на матч с «Сочи»: Акинфеев на скамейке, Обляков – капитан
19:11 · Россия. Премьер-лига
​Родригао: «Меня зовут Родриго»
18:21 · Россия. Премьер-лига
​Митрюшкин стал игроком «Химок» официально
18:14 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» может подписать хавбека «Зенита»
17:59 · Россия. Премьер-лига
​В РФС подтвердили – ВАР не сможет использовать офсайдные линии в новом сезоне РПЛ
17:45 · Россия. Премьер-лига
​Родригао выбрал номер в «Зените»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Широков может не сыграть в матче легенд «Зенита» и «Спартака»
17:30 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» ответили на вопрос о возможном трансфере Кокорина
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Отец Агаларова прокомментировал информацию о договорённости между «Уфой» и «Ахматом» по трансферу футболиста
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Алаев рассказал, что будет делать, если «Газпром» попросит о лёгком календаре для «Зенита» 2
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Угаров дал прогноз на матч «Зенит» - «Спартак»
16:43 · Россия. Премьер-лига
​В «Рубине» высказались о будущем Хакшабановича эксклюзив
16:17 · Россия. Премьер-лига
​Алаев: «Хочу, чтобы РПЛ не считали «Лигой приколов»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Малафеев — о Суперкубке: «Победа в этом матче может задать тон всему сезону»
Все новости
Рекомендуем