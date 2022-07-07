​Родригао выбрал номер в «Зените»

В четверг в трансферной истории Родригао была поставлена точка – «Зенит» объявил о переходе бразильского защитника из «Сочи». Вскоре после этого пресс-служба питерского клуба раскрыла номер, который 26-летний футболист выбрал в новой команде. Родригао будет играть под номером 55.

В двух предыдущих своих клубах – в «Жил Висенте» и «Сочи» - Родригао играл под номером 5. Впрочем, в «Зените» этот номер на сегодняшний день занят Вилмаром Барриосом. По этой причине Родригао выбрал другой вариант, с двумя пятёрками.

«Зенит» в настоящий момент готовится к битве со «Спартаком» за Суперкубок России. Команды сразятся 9 июля.