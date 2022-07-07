Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков может не сыграть в матче легенд «Зенита» и «Спартака»

07 Июля 2022 • 17:38 Комментировать

В пятницу на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге пройдёт матч между легендами «Зенита» и «Спартака». Одним из участников поединка должен стать Роман Широков – он попал в заявку питерского клуба, которая была опубликована накануне. Впрочем, Широков может и не появиться на футбольном поле.

«Кто-то сказал, что у меня небольшое повреждение? А может, оно и большое. Пока непонятно», - загадочно сказал Широков, давая комментарий для sport24.

Стоит сказать, что по ходу своей карьеры Роман Широков выступал и за «Спартак». Впрочем, за «красно-белых» он провёл только 20 игр, в то время как за «Зенит» - 201.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Роман Широков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
17:45 · Россия. Премьер-лига
​Родригао выбрал номер в «Зените»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Широков может не сыграть в матче легенд «Зенита» и «Спартака»
17:30 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» ответили на вопрос о возможном трансфере Кокорина
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Отец Агаларова прокомментировал информацию о договорённости между «Уфой» и «Ахматом» по трансферу футболиста
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Алаев рассказал, что будет делать, если «Газпром» попросит о лёгком календаре для «Зенита»
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Угаров дал прогноз на матч «Зенит» - «Спартак»
16:43 · Россия. Премьер-лига
​В «Рубине» высказались о будущем Хакшабановича эксклюзив
16:17 · Россия. Премьер-лига
​Алаев: «Хочу, чтобы РПЛ не считали «Лигой приколов»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Малафеев — о Суперкубке: «Победа в этом матче может задать тон всему сезону»
16:10 · Кубок России
​«Амкал» и победитель Медийной лиги могут стать участниками розыгрыша Кубка России 1
15:58 · Россия. Премьер-лига
Никифоров: «Турецкий чемпионат уступает РПЛ, Дзюба сможет лет пять там играть»
15:57 · Кубок России
​Ребров раскрыл слова Ваноли перед финалом Кубка России
15:40 · Россия. Премьер-лига
Ребров: «Абаскаль напомнил мне Тедеско»
15:32 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, почему Шнуров и его «Ленинград» не выступят на матче за Суперкубок
15:26 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль оператору «Спартака» дал прозвище Чалов
Все новости
Рекомендуем