Широков может не сыграть в матче легенд «Зенита» и «Спартака»

В пятницу на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге пройдёт матч между легендами «Зенита» и «Спартака». Одним из участников поединка должен стать Роман Широков – он попал в заявку питерского клуба, которая была опубликована накануне. Впрочем, Широков может и не появиться на футбольном поле.

«Кто-то сказал, что у меня небольшое повреждение? А может, оно и большое. Пока непонятно», - загадочно сказал Широков, давая комментарий для sport24.

Стоит сказать, что по ходу своей карьеры Роман Широков выступал и за «Спартак». Впрочем, за «красно-белых» он провёл только 20 игр, в то время как за «Зенит» - 201.