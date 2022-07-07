В «Пари НН» ответили на вопрос о возможном трансфере Кокорина

Александр Кокорин остаётся игроком «Фиорентины», хотя итальянский клуб не прочь расторгнуть соглашение с форвардом, трансфер которого стал откровенным провалом. Впрочем, переговоры о расставании пока успехом не увенчались.

Слухи регулярно связывают Кокорина с клубами из России. На вопрос по поводу возможного трансфера известного форварда ответил Равиль Измайлов, занимающий должность генерального директора «Пари НН».

«Александра Кокорина у нас нет в лонг-листе. Мы даже не думали и не рассматривали этого игрока», - слова Измайлова приводит sport24.

Чемпионат России стартует на следующих выходных.