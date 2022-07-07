Трансферная сага с Родригао в главной роли закончилась. «Зенит» официально объявил о переходе бразильского защитника из «Сочи». 26-летний футболист подписал контракт на три сезона. В трудовом соглашении прописана опция возможной пролонгации ещё на один футбольный год.

Родригао перебрался в Россию год назад. За «Сочи» в прошлом сезоне бразилец провёл 31 матч, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 9 июля. В этот день на родной «Газпром Арене» команда Сергея Семака сыграет против «Спартака». Это будет битва за Суперкубок России.