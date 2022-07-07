​Алаев рассказал, что будет делать, если «Газпром» попросит о лёгком календаре для «Зенита»

Александр Алаев в четверг объявил об уходе с должности президента ФНЛ. Теперь он сосредоточится на РПЛ, где является президентом с приставкой «и.о.». Впрочем, всё идёт к тому, что именно Алаев останется на этой должности, поскольку других претендентов на горизонте нет.

Во время брифинга Алаев получил вопрос о том, что он будет делать, если получит звонок из «Газпрома» с просьбой о более лёгком календаре для «Зенита».

«Я не буду этого делать», - решительно сказал Алаев. «Я буду работать в интересах всех 16 клубов, буду делать нормальный календарь для всех».

Ранее Александр Алаев сформулировал свои основные задачи на должности главы РПЛ.