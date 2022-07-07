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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Алаев: «Хочу, чтобы РПЛ не считали «Лигой приколов»

07 Июля 2022 • 16:17 Комментировать

Всё идёт к тому, что уже очень скоро Александр Алаев избавится от приставки «и.о.» и станет полноценным президентом Российской премьер-лиги. В четверг на брифинге Алаев высказался о задачах, которые он перед собой ставит.

Алаев сказал о двух своих глобальных задачах: нахождение баланса между РПЛ и РФС и развитие РПЛ в коммерческом плане.

Также Алаев отметил своё желание снять с повестки дня вопросы календаря, решений КДК, выбора стадионов и так далее. По словам Алаева, он будет стремиться к прозрачности принимаемых решений.

«Хочу, чтобы РПЛ не считали «Лигой приколов», - сказал Алаев.  

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Алаев РПЛ
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