​Алаев: «Хочу, чтобы РПЛ не считали «Лигой приколов»

Всё идёт к тому, что уже очень скоро Александр Алаев избавится от приставки «и.о.» и станет полноценным президентом Российской премьер-лиги. В четверг на брифинге Алаев высказался о задачах, которые он перед собой ставит.

Алаев сказал о двух своих глобальных задачах: нахождение баланса между РПЛ и РФС и развитие РПЛ в коммерческом плане.

Также Алаев отметил своё желание снять с повестки дня вопросы календаря, решений КДК, выбора стадионов и так далее. По словам Алаева, он будет стремиться к прозрачности принимаемых решений.

«Хочу, чтобы РПЛ не считали «Лигой приколов», - сказал Алаев.