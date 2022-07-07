Никифоров: «Турецкий чемпионат уступает РПЛ, Дзюба сможет лет пять там играть»

Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров, проживающий сейчас в Турции, поделился мнением о возможном переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий клуб.

По мнению Никифорова, турецкий чемпионат по уровню уступает РПЛ, поэтому Дзюба способен выступать там на протяжении долгого времени. Однако отметил, что таких денег, как в России, футболист зарабатывать в этой лиге не сможет.

«За счёт своей головы Дзюба будет здесь ещё лет пять играть, если не больше», — приводит слова Никифорова «РБ Спорт».

Напомним, в конце мая нынешнего года Дзюба объявил о своём уходе из петербургского клуба, за который выступал на протяжении семи последних лет.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий провёл в составе «Зенита» 39 матчей, забив в них 13 мячей и отдав 10 результативных передач.