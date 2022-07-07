​Абаскаль оператору «Спартака» дал прозвище Чалов

Артём Ребров, который нынче работает в техническом штабе «Спартака», поделился забавной историей о Гильермо Абаскале. Испанский тренер, напомним, возглавил московскую команду в июне, сменив Паоло Ваноли.

«У нас оператора зовут Фёдор. Абаскаль ему говорит: «Фёдор? Тогда ты будешь Чалов». С Федей Чаловым он же в «Базеле» работал», - написал Ребров в своём блоге на Sports.ru.

Первый официальный матч под руководством Гильермо Абаскаля «Спартак» проведёт уже в ближайшую субботу, 9 июля. В этот день московская команда сразится с «Зенитом» в поединке за Суперкубок России.