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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Химки» будут играть в Кубке лиги вторым составом, если турнир создадут

07 Июля 2022 • 14:50 Комментировать

В российском футбольном обществе ведутся активные дискуссии по поводу возможного создания Кубка лиги. «Химки» выступают против нового турнира, о чём ещё раз рассказал Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет клуба.

В программе «Есть тема» на «Матч ТВ» Терюшков заявил, что в случае создания Кубка лиги «Химки» будут играть в турнире вторым составом. Терюшков объяснил это тем, что приоритетом команды будет РПЛ.

«Если играть в Кубке лиги основой, мы рискуем вылететь в ФНЛ», - рассказал Терюшков.

Напомним, что «Матч ТВ» пригрозил разрывом контракта с РПЛ, если Кубок лиги будет создан.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков
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