​«Химки» будут играть в Кубке лиги вторым составом, если турнир создадут

В российском футбольном обществе ведутся активные дискуссии по поводу возможного создания Кубка лиги. «Химки» выступают против нового турнира, о чём ещё раз рассказал Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет клуба.

В программе «Есть тема» на «Матч ТВ» Терюшков заявил, что в случае создания Кубка лиги «Химки» будут играть в турнире вторым составом. Терюшков объяснил это тем, что приоритетом команды будет РПЛ.

«Если играть в Кубке лиги основой, мы рискуем вылететь в ФНЛ», - рассказал Терюшков.

Напомним, что «Матч ТВ» пригрозил разрывом контракта с РПЛ, если Кубок лиги будет создан.