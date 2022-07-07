​Григорян считает, что клубов РПЛ в еврокубках не будет долго

Известный тренер Александр Григорян не считает, что в ближайшие годы российским клубам стоит думать о возвращении в еврокубки.
Напомним, что УЕФА наложил санкции на российский футбол, и в новом сезоне клубы РПЛ не будут представлены в турнирах, которые проводит организация.
«Через какие 3-4 года нас вернут в еврокубки? Вы о чём? Вы в своём уме?» - сказал Григорян в программе «Есть тема» на «Матч ТВ».
Также Григорян решил процитировать поэта Игоря Губермана:
«Вся наша склонность к оптимизму -
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить».