​Григорян считает, что клубов РПЛ в еврокубках не будет долго

Известный тренер Александр Григорян не считает, что в ближайшие годы российским клубам стоит думать о возвращении в еврокубки.

Напомним, что УЕФА наложил санкции на российский футбол, и в новом сезоне клубы РПЛ не будут представлены в турнирах, которые проводит организация.

«Через какие 3-4 года нас вернут в еврокубки? Вы о чём? Вы в своём уме?» - сказал Григорян в программе «Есть тема» на «Матч ТВ».

Также Григорян решил процитировать поэта Игоря Губермана:

«Вся наша склонность к оптимизму -

от неспособности представить,

какого рода завтра клизму

судьба решила нам поставить».