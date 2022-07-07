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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ахметов – игрок «Краснодара» официально

07 Июля 2022 • 14:31 Комментировать

Пресс-служба «Краснодара» отрапортовала об усилении состава команды. Его пополнил полузащитник Ильзат Ахметов. 24-летний футболист подписал с «быками» трудовое соглашение, рассчитанное до завершения сезона 2023/2024.

Ильзат Ахметов достался «Краснодару» как свободный агент. Ранее у полузащитника истёк срок контракта с ЦСКА, цвета которого он защищал с лета 2018 года после перехода из «Рубина».

В настоящий момент «Краснодар» готовится к старту нового сезона. В первом туре РПЛ команда будет играть против «Факела» на своём поле. Матч пройдёт в воскресенье, 17 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
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