Пресс-служба «Краснодара» отрапортовала об усилении состава команды. Его пополнил полузащитник Ильзат Ахметов. 24-летний футболист подписал с «быками» трудовое соглашение, рассчитанное до завершения сезона 2023/2024.

Ильзат Ахметов достался «Краснодару» как свободный агент. Ранее у полузащитника истёк срок контракта с ЦСКА, цвета которого он защищал с лета 2018 года после перехода из «Рубина».

В настоящий момент «Краснодар» готовится к старту нового сезона. В первом туре РПЛ команда будет играть против «Факела» на своём поле. Матч пройдёт в воскресенье, 17 июля.