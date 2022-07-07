Ларссон может перейти в «Селтик»

Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в шотландском «Селтике», сообщает «РБ Спорт».

Напомним, вторую часть минувшего сезона Ларссон провёл в составе шведского АИКа.

По информации источника, футболист намерен продолжить карьеру за пределами родной страны. Наиболее вероятным вариантом для перехода выглядит «Селтик», который проявляет интерес к футболисту. Кроме того, у Хнрика Ларссона, отца Джордана, сохранились хорошие отношения с менеджментом шотландского клуба.

В минувшем сезоне 25-летний Ларссон провёл за «Спартак» и АИК в общей сложности 34 матча, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.