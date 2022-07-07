​Бальбуэна воспользуется поправкой ФИФА, чтобы уйти из «Динамо»

В ближайшие дни Фабиан Бальбуэна может покинуть «Динамо». Парагвайский защитник хочет сменить клубную прописку, имея при этом ряд вариантов. По данным «Спорт-Экспресса», Бальбуэна воспользуется внесённой ФИФА поправкой и в одностороннем порядке приостановит действие своего контракта на будущий сезон.

Фабиан Бальбуэна выступает за «Динамо» с начала прошлого сезона. Всего за «бело-голубых» парагваец провёл 31 матч. На счету защитника три гола и один результативный пас на партнёра.

В настоящий момент «Динамо» готовится к старту РПЛ. В первом туре чемпионата команда сыграет против «Ростова».