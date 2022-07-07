Александр Алаев в четверг сложил полномочия президента ФНЛ. Функционер сделал соответствующее заявление. До выборов исполнять обязанности главы ФНЛ будет Наиль Измайлов.

Всё идёт к тому, что Александр Алаев станет следующим президентом РПЛ. В настоящий момент он занимает эту должность на временной основе, однако других кандидатов перед выборами до сих пор нет. Уход Алаева из ФНЛ как раз связан с его желанием возглавить РПЛ на постоянной основе, ведь совмещение должностей недопустимо.

Напомним, что недавно пост руководителя Российской премьер-лиги оставил Ашот Хачатурянц.