ЦСКА потерял трёх важных легионеров, «Спартак» - одного, а Дзюба не договорился с Китаем и Турцией: главные трансферы недели

Главные новости о состоявшихся и планирующихся переходах

Возможность приостановить контракт с российским клубом – опция мощная. На этой её разрушительную силу познали московские клубы ЦСКА и «Спартак». Возможно, коснётся она и «Зенита», вообще, сейчас каждый российский клуб не может быть ни в чём уверенным, когда дело касается легионеров. Об отъездах Эджуке, Тиля, Сигурдссона, Бийола и поговорим подробнее. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости, свершившиеся переходы/аренды и просто слухи собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» обогатил Нидерланды

История с приостановкой контракта столь невыгодная, что российским клубом легче сразу продавать нерадивых легионеров. Так и поступил московский «Спартак» в случае с Гусом Тилем, правда, итог сделки – огромный минус. Красно-белые москвичи официально продали полузащитника красно-белым голландцам. Всего 4 млн евро заплатил ПСВ, проведшего серьёзный сезон за «Фейеноорд». А всего пару лет назад Гус приезжал в Москву за баснословные 15 млн евро + бонусы и виделся надеждой клуба на долгие годы.

Ещё невыгоднее, напомним, завершилась история с Джорданом Ларссоном, тогда «Спартак» вообще денег не получил. И красно-белым осталось закрыть один пункт по легионерам: так и не вернулся в расположение клуба Виктор Мозес, о территориальном продолжении карьеры которого пока ничего не ясно.

ЦСКА получил мощный удар по глубине состава

Но куда серьёзнее удар получил ЦСКА, за неделю вывалив новостей на два межсезонья. Легионеры просто массово поехали из Москвы. Некоторые (Арнор Сигурдссон) ожидаемо и не сильно затратно, некоторые (Чидера Эджуке) неожиданно и «больно» для клуба. Исландец давно уже перестал играть важную роль для ЦСКА – приостановил контракт и ищет варианты трудоустройства в Швеции. Эджуке рванул в «Герту» под крыло к Сандро Шварцу, а казалось, что в следующем сезоне Владимир Федотов сделает ставку именно на Чидеру. Но форвард оказался резким как на поле, так и за его пределами.

Собрался на выход и Яка Бийол, но за него хотя бы заплатят. «Удинезе» готовит 5 млн евро + бонусы, клубы намерены осуществить полноценный трансфер без различных приостановок контракта. Вот так за неделю ЦСКА получает минус три легионера. И всплывает ещё «щемящая» новость из Бразилии, якобы Марио Фернандес намерен возобновить карьеру в «Атлетико Паранаэнсе», хотя совсем недавно защитник уехал из ЦСКА, намекнув на усталость от футбола.

Не торопись, лев, придёт и твоё время

Именно такой посыл дал экс-форвард «Зенита» Артём Дзюба в своих соцсетях. Почему, спросите вы? А всё просто, очередные переговоры с новым клубом зашли в тупик. Сначала Артёма отправляли во все гранды Турции: «Галатасарай» вообще открестился от переговоров, а с «Фенербахче» не удалось договориться по зарплате – Дзюба хотел два миллиона евро. Теперь же вроде и финансовые условия были выполнены, но переезд всё равно не состоялся.

Неназванный клуб из Китая согласился на запрашиваемый Артёмом оклад, однако переговоры встали по другим моментам, уверяет сторона футболиста. Именно после этого Дзюба намекнул, что его время ещё придёт, что интерес к нему у зарубежных клубов не угас. Варианты из РПЛ Артём, видимо, не рассматривает или их банально нет.

Европейские чемпионаты

«Арсенал» купил форварда у Гвардиолы

Неплохо укрепляется «Арсенал» перед стартом нового сезона, по крайней мере, по именам. Отпустили в «Лион» Александра Ляказетта, заскучавшего в АПЛ, а на его место взяли целого Габи Жезуса. У Гвардиолы бразилец не был определяющим исполнителем и часто даже не проходил в основной состав, поэтому частенько возникали мысли о неполной реализации потенциала Жезуса. Именно поэтому Габи и отправился в северный Лондон. В составе «Манчестер Сити» сложно было стать центровой фигурой атаки, попробует Жезус это сделать в расстановках Микеля Артеты.

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Подписания «Барселоны» - пока бесплатные

Пока «Барселона» продолжает торговаться с «Баварией» за свободу Роберта Левандовски, параллельно каталонцев пополняют футболисты «бесплатные». Активная работа весной позволила «Барселоне» ещё тогда ударить по рукам с Андреасом Кристенсеном и Франком Кесси, и вот сейчас оба футболиста представлены официально. Экс-защитник «Челси» и экс-полузащитник «Милана» подписали контракты до 2026-го года, знатно усилив глубину каталонского состава. Следующим шагом ждут Роберта Левандовски, но пока «Барселона» не приближается к отметке в 50 млн евро, которую «Бавария» установила в качестве приемлемой.