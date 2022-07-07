«Динамо» может потерять одного из основных легионеров

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна, который принадлежит московскому «Динамо», может покинуть чемпионат России и перебраться в Бразилию.

По сообщениям Globo, заинтересованность в переходе 30-летнего футболиста проявляет «Коринтианс». Руководство клуба уже вступило в переговоры с Бальбуэна, ранее поигравшего за команду из Сан-Паулу с 2016 по 2018 год. Кроме «Коринтианса», у Фабиана есть варианты продолжения карьеры в Европе.

В минувшем розыгрыше чемпионата России защитник провел 27 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с «Динамо» рассчитан до середины 2025 года.