Борис Игнатьев: «Не уверен, что Кокорин покинет Италию»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о будущем нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Ранее сообщалось, что Кокорин может продолжить карьеру в «Торпедо». Однако позже президент московского клуба Денис Маслов опроверг эту информацию.

Специалист выразил сомнения в том, что российский форвард вернётся на родину.

«Российский человек в России всегда нужен. Хотя я не уверен, что Кокорин покинет Италию и вернётся на родину. У него сейчас последний шанс, чтобы заявить о себе», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Кокорин выступает в Италии с января 2021 года. В минувшем сезоне 31-летний форвард провёл в составе «фиалок» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.