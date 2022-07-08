Лучшие бомбардиры РПЛ последних пяти сезонов

Оказаться на вершине бомбардирской гонки в РПЛ мечтает каждый из игроков атакующей линии, выходящих на поле в элитном дивизионе. Однако каждый сезон сделать это удаётся только одному человеку. О том, как сложились судьбы лучших бомбардиров РПЛ последних пяти лет – читайте в этой статье.

В сезоне-2016/17 московский «Спартак» после долгой паузы вновь стал чемпионом России. Повторить своё достижение через год «красно-белым» не удалось, но Куинси Промес принес клубу Леонида Федуна победу в списке лучших бомбардиров. «Антошка», как ласково прозвали своего любимца поклонники «Спартака», наколотил 15 голов, а по завершении сезона уехал в «Севилью». В Испании карьера у Промеса не пошла, и он транзитом через «Аякс» вернулся в стан «красно-белых». Говорят, что дважды в одну реку войти нельзя, но по возвращении 30-летний Куинси выиграл со «Спартаком» Кубок России.

Лучшие бомбардиры РПЛ

Сезон-2017/18 – Куинси Промес («Спартак» Москва, Голландия, полузащитник, 26 лет на момент завершения сезона, 15 голов, 3 с пенальти).

Сезон-2018/19 – Фёдор Чалов (ЦСКА, Россия, 21 год, нападающий, 15 голов, 2 с пенальти).

Сезон-2019/20 – Сердар Азмун («Зенит» Санкт-Петербург, Иран, нападающий, 25 лет, 17 голов, 1 с пенальти).

Сезон-2020/21 – Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург, Россия, нападающий, 32 года, 20 голов, 3 с пенальти).

Сезон-2021/22 – Гамид Агаларов («Уфа», Россия, нападающий, 21 год, 19 голов, 6 с пенальти).

Карьера Фёдора Чалова – одна из самых загадочных в нашей стране. Став лучшим бомбардиром РПЛ в 21 год, форвард в двух последующих сезонах в общей сложности забил на один гол меньше. Черчесов не видел у Фёдора самоотдачи, поэтому за национальную команду Чалов сыграл всего три матча. Уже в сезоне-2018/19 лишь на один мяч от него отстал Сердар Азмун, сменивший по ходу сезона казанскую прописку на питерскую. Именно иранец станет главной примой нашего футбола в последующие годы. Искать себя Азмуну приходилось в «Рубине» и «Ростове», но в «Зените» возмужавший Сердар вышел на более заметные роли. Начиная с сезона-2016/17, иранец не забивает меньше 10 голов за сезон, став лучшим бомбардиром лиги в сезоне-2019 и заняв второе место в сезоне-2020/21. Вторую половину нынешнего сезона Азмун провёл в леверкузенском «Байере», где от него ждут забитых мячей уже в грядущем чемпионате Бундеслиги.

Споры о том, помогал или ухудшал результат Азмуна Дзюба, ведутся до сих пор. Как бы то ни было, но пара нападающих на двоих регулярно забивала более 30 мячей за сезон. Для главного героя чемпионата мира-2018 и лучшего бомбардира сезона-2020/21 питерский вояж завершён. Где окажется Артём Дзюба – это главная интрига футбольного лета-2022. Не менее интересно, где продолжит карьеру и обладатель звания лучшего бомбардира последнего сезона Гамид Агаларов. Пока что игрок остаётся в распоряжении «Уфы», но вероятен трансфер в «Ахмат» или турецкое продолжение карьеры. В любом случае Агаларову нужно развиваться, и надеемся, что он сможет преодолеть «медные трубы», а не останется героем одного сезона.

Константин Лицин