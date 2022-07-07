«Митьюлланд» выкупил Дрейера у «Рубина»

Полузащитник казанского «Рубина» Андерс Дрейер перешел в стан датского «Митьюлланда» на постоянной основе. Новость об этом сообщила пресс-служба российского коллектива. Футболист заключил контракт до 2026 года.

Дрейер пополнил состав «рубиновых» в августе 2021 года, перейдя из того же «Митьюлланда». За казанскую команду игрок успел провести 14 матчей, в которых забил 8 голов.

В марте 24-летний хавбек воспользовался разрешением ФИФА о приостановке контракта. Он перешел в «Митьюлланд» на правах арендного соглашения. За датский коллектив футболист провел 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.