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«Митьюлланд» выкупил Дрейера у «Рубина»

07 Июля 2022 • 01:41 Комментировать

Полузащитник казанского «Рубина» Андерс Дрейер перешел в стан датского «Митьюлланда» на постоянной основе. Новость об этом сообщила пресс-служба российского коллектива. Футболист заключил контракт до 2026 года.

Дрейер пополнил состав «рубиновых» в августе 2021 года, перейдя из того же «Митьюлланда». За казанскую команду игрок успел провести 14 матчей, в которых забил 8 голов.

В марте 24-летний хавбек воспользовался разрешением ФИФА о приостановке контракта. Он перешел в «Митьюлланд» на правах арендного соглашения. За датский коллектив футболист провел 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Митьюлланд Андерс Дрейер чемпионат Дании
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