Два воспитанника «Локомотива» перешли в «Балтику»

Голкипер Александр Корякин и полузащитник Григорий Борисенко перебрались из столичного «Локомотива» в калининградскую «Балтику». Новость об этом появилась на официальном сайте калининградского коллектива.

Оба футболиста подписали с балтийским клубом 4-летний контракт.

Отметим, что футболисты являются воспитанниками московского «Локомотива». Борисенко провел за «железнодорожников» четыре поединка, а Карякин не сыграл за основной состав ни одной игры.

Портал Transfermarkt оценивает Григория Борисенко в 200 тысяч евро, а его одноклубника несколько ниже – в 150 тысяч евро.