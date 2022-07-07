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Два воспитанника «Локомотива» перешли в «Балтику»

07 Июля 2022 • 01:06 Комментировать

Голкипер Александр Корякин и полузащитник Григорий Борисенко перебрались из столичного «Локомотива» в калининградскую «Балтику». Новость об этом появилась на официальном сайте калининградского коллектива.

Оба футболиста подписали с балтийским клубом 4-летний контракт.

Отметим, что футболисты являются воспитанниками московского «Локомотива». Борисенко провел за «железнодорожников» четыре поединка, а Карякин не сыграл за основной состав ни одной игры.

Портал Transfermarkt оценивает Григория Борисенко в 200 тысяч евро, а его одноклубника несколько ниже – в 150 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Балтика Александр Корякин Григорий Борисенко
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