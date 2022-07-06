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«Зенит» прокомментировал новость о подписании Родригао

06 Июля 2022 • 23:48 Комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о слухах про то, что петербургский клуб заключил контракт с защитником «Сочи» Родригао.

«Сегодня Родригао проходил УМО. Ожидаем, что завтра он подпишет контракт», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец подписал трудовой договор с «Зенитом». Медведев заявлял, что контракт будет рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. По информации портала transfermarkt сумма сделки составит три с половиной миллиона евро. В минувшем сезоне Родригао стал обладателем серебряной медали РПЛ с «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Александр Медведев Родригао
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