«Зенит» прокомментировал новость о подписании Родригао

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о слухах про то, что петербургский клуб заключил контракт с защитником «Сочи» Родригао.

«Сегодня Родригао проходил УМО. Ожидаем, что завтра он подпишет контракт», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец подписал трудовой договор с «Зенитом». Медведев заявлял, что контракт будет рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. По информации портала transfermarkt сумма сделки составит три с половиной миллиона евро. В минувшем сезоне Родригао стал обладателем серебряной медали РПЛ с «Сочи».