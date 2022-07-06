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Бакаев — о словах Джикии: Друзья говорят, что мне идёт футболка «Зенита»

06 Июля 2022 • 23:30 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев ответил защитнику «Спартака» Георгию Джикии о том, что ему не идёт футболка «сине-бело-голубых».

«Он сказал, что мне не идет футболка «Зенита»? У него такое мнение, но мои друзья говорят обратное. Кто его знает», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

Футболист заявил, что партнеры по команде в «Спартаке» имели разные мнения о его будущем. Кто-то не верил, что предложат новый контракт, но Джикия был на сто процентов уверен, что предложат.

Зелимхан Бакаев после окончания минувшего сезона покинул московский «Спартак» на правах свободного агента и перешел в «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Георгий Джикия Зелимхан Бакаев
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