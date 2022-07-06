Боярский: «Я буду болеть за «Зенит», как и все нормальные люди»

Заслуженный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что будет болеть за «сине-бело-голубых» в матче легенд против «Спартака».

«Конечно, я буду болеть за «Зенит», как и все нормальные люди, но я никогда не испытывал отторжения к «Спартаку» и его болельщикам», — приводит слова Боярского «РБ Спорт».

Артист сообщил, что будет выступать перед этим матчем на стадионе «Петровский». Хочется верить, что футболисты не постарели и покажут хороший футбол.

Матч между легендами «Спартака» и «Зенита» состоится 8 июля в Санкт-Петербурге, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.