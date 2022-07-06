Тарасов: Футбол и спорт — это калька политики

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что спорт связан с политикой.

«Спорт = политика. Смотрю, как наших ребят обрубают от всех международных турниров… А они тут при чем, кто-то мне скажет?» — написал Тарасов в социальных сетях.

По мнению футболиста, на матчах сейчас могут наказывать за майку с российским флагом, но на провокации с другой стороны никто не обращает внимание. Полуфинальный матч по футзалу между Россией и Украиной прямое тому подтверждение.

Напомним, что в октябре 2021 года Тарасов приостановил свою профессиональную карьеру, а через несколько дней после объявления перешел в Медийную футбольную лигу.