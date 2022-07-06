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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РПЛ могут вернуть правило о «Золотом матче»

06 Июля 2022 • 21:48 Комментировать

Российская премьер-лига рассматривает возможность возвращения «Золотого матча».

По сведениям «Спорт-Экспресса», в чемпионате России хотят возродить матч за первое место, когда у двух лидирующих команд одинаковое количество очков после 30 туров. Данная идея была предложена на исполкоме Российского футбольного союза, который состоялся в июне.

Напомним, что «Золотой матч» уже однажды проводился в РПЛ. Он состоялся в 2002 году между ЦСКА и «Локомотивом» (0:1). Тогда команды набрали по 66 очков в 30 матчах.

Отметим, что недавно о введении такого же правила с нового сезона объявила итальянская Серия А.

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А РФС РПЛ Золотой матч
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