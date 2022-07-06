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Агент Игнатьева: Есть предложения из пяти европейских стран, в том числе, из Франции

06 Июля 2022 • 21:04 Комментировать

Агент Алан Агузаров прокомментировал будущее своего клиента, экс-нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева.

«У него есть предложения и достаточно немало. Очень важно сейчас попасть в свою команду, мы не торопимся. У него есть варианты в России, Турции, Греции, Хорватии и Франции», — приводит слова Агузарова Metaratings.

Агент отметил, что нападающий индивидуально занимается с тренером, поэтому находится в отличной форме.

23-летний Игнатьев выступал за «Рубин» с января 2020 года. За это время он провел 40 матчей, в которых забил три гола и записал в свой актив три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Алан Агузаров Иван Игнатьев
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