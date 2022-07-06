Агент Сиприена высказался о возможном переходе футболиста в ЦСКА

Агент Стефан Курбис, представляющий интересы полузащитника «Пармы» Вилана Сиприена, не стал комментировать возможный переход игрока в ЦСКА.

«Извините, пока без комментариев на данный момент», — цитирует Курбиса «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведет переговоры с «Пармой» о переходе 27-летнего футболиста. Сиприен принадлежит итальянской «Парме» с 2021 года. Прошедший сезон он провел в «Нанте» в аренде, игрок принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и записать на свой счет три голевые передачи. Текущий контракт француза с «Пармой» рассчитан до 2025 года.