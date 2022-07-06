Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сиприена высказался о возможном переходе футболиста в ЦСКА

06 Июля 2022 • 20:41 Комментировать

Агент Стефан Курбис, представляющий интересы полузащитника «Пармы» Вилана Сиприена, не стал комментировать возможный переход игрока в ЦСКА.

«Извините, пока без комментариев на данный момент», — цитирует Курбиса «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведет переговоры с «Пармой» о переходе 27-летнего футболиста. Сиприен принадлежит итальянской «Парме» с 2021 года. Прошедший сезон он провел в «Нанте» в аренде, игрок принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и записать на свой счет три голевые передачи. Текущий контракт француза с «Пармой» рассчитан до 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Парма Вилан Сиприен Стефан Курбис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
21:17 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич выбрал новый игровой номер, который ранее не использовался в «Спартаке»
21:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Игнатьева: Есть предложения из пяти европейских стран, в том числе, из Франции
20:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Сулейманова: У игрока есть предложения
20:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Сиприена высказался о возможном переходе футболиста в ЦСКА
20:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Алонсо: Игрок в декабре вернётся в «Краснодар»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Ещенко высказался о возможном переходе в «Знамя» Ногинск
19:55 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль не смог завершить тренировку с ЦСКА из-за полученной травмы
19:40 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Матч ТВ» вправе диктовать условия РПЛ 1
19:31 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко рассказал, будет ли он оформлять Fan ID
19:20 · Россия. Премьер-лига
Оздоев заявил, какая команда лучше всего работает с молодёжью в РПЛ
19:13 · Россия. Премьер-лига
«Факел» продлил контракт с полузащитником Менделем
19:12 · Россия. Премьер-лига
​Мовсисян считает санкции в отношении российского футбола позорными
19:10 · Россия. Премьер-лига
Бакаев рассказал, когда отец разрешил ему купить автомобиль 1
18:54 · Россия. Премьер-лига
Оздоев считает, что сборная Венгрии сильнее России
18:43 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» прокомментировали информацию о предложении в 15 млн евро за Маркао
Все новости
Рекомендуем