Агент Алонсо: Игрок в декабре вернётся в «Краснодар»

Агент Диего Серрати, представляющий интересы защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, рассказал о будущем футболиста.

Серрати заявил Sport 24, что на данный момент игрок не намерен дальше приостанавливать или разрывать соглашение с «Краснодаром». Алонсо уже в декабре может вернуться в Россию.

29-летний защитник, принадлежащий краснодарскому клубу, перешел в бразильский «Атлетико Минейро» в марте текущего года на правах аренды.

Стоит напомнить, что ФИФА разрешила зарубежным игрокам, выступающим за российские команды, продлить приостановление своих контрактов до 30 июня 2023 года.