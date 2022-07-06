Ещенко высказался о возможном переходе в «Знамя» Ногинск

Заместитель технического директора академии «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на возможный переход в «Знамя» из Ногинска.

«Не понимаю о чем речь. Какое «Знамя»? Официально еще ничего не выходило, поэтому не о чем разговаривать», — цитирует Ещенко Sport 24.

Напомним, за «Знамя» выступают известные российские футболисты Роман Шишкин, Ренат Янбаев, Роман Павлюченко и Александр Самедов. Клуб играет во Второй лиге группы 3В. В минувшем сезоне ногинская команда заняла пятое место в турнирной таблице.

Андрей Ещенко завершил карьеру игрока. Последние полгода он работал в тренерском штабе наставника «красно-белых» Паоло Ваноли, после чего перешел на работу в академии клуба.