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Ещенко высказался о возможном переходе в «Знамя» Ногинск

06 Июля 2022 • 20:18 Комментировать

Заместитель технического директора академии «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на возможный переход в «Знамя» из Ногинска.

«Не понимаю о чем речь. Какое «Знамя»? Официально еще ничего не выходило, поэтому не о чем разговаривать», — цитирует Ещенко Sport 24.

Напомним, за «Знамя» выступают известные российские футболисты Роман Шишкин, Ренат Янбаев, Роман Павлюченко и Александр Самедов. Клуб играет во Второй лиге группы 3В. В минувшем сезоне ногинская команда заняла пятое место в турнирной таблице.

Андрей Ещенко завершил карьеру игрока. Последние полгода он работал в тренерском штабе наставника «красно-белых» Паоло Ваноли, после чего перешел на работу в академии клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Ещенко Знамя Ногинск
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