Карраскаль не смог завершить тренировку с ЦСКА из-за полученной травмы

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рискует пропустить матч Кубка Pari Премьер против «Сочи». В эфире «Все на Матч!» прозвучала информация о полученной футболистом травме во время тренировочного процесса.

«Он не смог завершить тренировку, поскольку получил повреждение. Обычная двусторонка, обычный эпизод, столкновение, однако Карраскаль не смог покинуть поле самостоятельно, без помощи врачей. Точный диагноз пока не знаем, но полагаем, что его участие в завтрашнем матче под вопросом, поскольку он захромал», - заявляет источник.

Встреча между «Сочи» и ЦСКА в рамках Кубка Pari Премьер состоится 7 июля, в Москве. LiveResult.Ru проведет прямую текстовую трансляцию поединка.