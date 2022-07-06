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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: «Матч ТВ» вправе диктовать условия РПЛ

06 Июля 2022 • 19:40 Комментировать

Комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поделился мнением о заявлении «Матч ТВ» по поводу Кубка РПЛ.

«Сейчас нет никакой монополии. Есть Okko, есть «Яндекс» – они могут вступить в борьбу. Другой вопрос, контракт «Матч ТВ», — приводит слова Орлова «Спорт День за Днем».

Эксперт заявил, что ранее такого большого контракта никогда не было, поэтому телеканал может диктовать те условия, которые посчитает нужными.

Напомним, «Матч ТВ» опубликовал заявление, в котором говорится о том, что канал может пересмотреть или даже разорвать контракт с РПЛ, если лига одобрит создание Кубка РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов РПЛ Матч ТВ Okko Кубок РПЛ Яндекс
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