Павлюченко рассказал, будет ли он оформлять Fan ID

Нападающий «Знамя» Ногинск Роман Павлюченко ответил на вопрос, будет ли он оформлять паспорт болельщика (Fan ID).

«Буду ли я оформлять Fan ID? Я об этом даже не думал. Даже не знаю для чего, что, и как он применяется», — цитирует слова Павлюченко «РБ Спорт».

40-летний форвард защищает цвета ногинского «Знамя» с 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 21 встрече, забил 15 мячей и записал в свой актив 6 результативных передач с учетом всех турниров. Ранее Павлюченко играл за «Спартак», «Тоттенхэм», «Локомотив» и другие клубы.

«Знамя» в прошедшем сезоне Второй лиги группы 3B заняло пятое место в турнирной таблице.