«Факел» продлил контракт с полузащитником Менделем

Воронежский «Факел» продлил контракт с полузащитником Андреем Менделем, заявляет пресс-служба команды.

27-летний футболист перешел в стан «Факела» летом прошлого года. Он сыграл за команду в 37 официальных встречах, где забил три гола.

«Идем вместе к новым победам, Андрей», - говорится в обращении источника к футболисту.

До воронежской команды Мендель выступал за такие команды, как «Химки», «Волгарь», «Дружба» Майкоп, «Черноморец» и «Торпедо» Армавир.

Напомним, «Факел» пробился в РПЛ по итогам прошлого сезона, заняв второе место в ФНЛ. Уже 17 июля команда в первом туре чемпионата примет на своем поле «Краснодар».