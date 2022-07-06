​Мовсисян считает санкции в отношении российского футбола позорными

Юра Мовсисян, которого любители российского футбола прекрасно знают по выступлениям за «Краснодар» и «Спартак», высказался по поводу санкций. Напомним, что в новом сезоне клубы из России и национальная сборная страны не будут выступать в турнирах, которые организовывают УЕФА и ФИФА.

«Это совсем неправильное решение, спортсмены ни при чём. Политика и спорт должны отделяться друг от друга, очень позорное решение», - высказался Мовсисян для Metaratings.

Юра Мовсисян, который полтора года назад завершил карьеру, выразил надежду на то, что санкции с российского футбола будут сняты как можно скорее.