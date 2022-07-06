Бакаев рассказал, когда отец разрешил ему купить автомобиль

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился информацией, когда у него появился первый автомобиль.

«В юности, в 18-19 лет, отец не разрешал покупать автомобиль, потому что это отвлекает от футбола. Я у него спросил полгода назад, можно ли купить автомобиль. Он разрешил», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что позвонил капитану «Спартака» Георгию Джикии за советом по автомобилю, тот сказал, что сейчас конец года и не стоит покупать, лучше в следующем взять. Потом поехал с другом, заехали в салон, решил приобрести, пока отец не передумал.

26-летний Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» свободным агентом в текущее трансферное окно.