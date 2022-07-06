Оздоев считает, что сборная Венгрии сильнее России

Экс-игрок «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал возможный переход в чемпионат Венгрии.

«Привлекала бы возможность поиграть в Венгрии? Почему нет? Чемпионат у них не слабый, как многие думают. Венгры недавно англичан вынесли 4:0», — приводит слова Оздоева Sport 24.

По мнению футболиста, сборная Венгрии выше уровнем сборной России на данный момент, несмотря на то, что полтора года назад наша сборная обыграла их в гостях.

29-летний Оздоев покинул расположение «Зенита» на правах свободного агента, за который выступал с 2018 года. Он провел 116 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 13 ассистов.