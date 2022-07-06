​В «Зените» прокомментировали информацию о предложении в 15 млн евро за Маркао

«Зенит» активно связывают с центральным защитником «Галатасарая» Маркао. По последним данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, питерцы предложили за бразильца 15 миллионов евро. Информацию прокомментировал Александр Медведев, который занимает должность генерального директора «Зенита».

По словам Медведева, которые приводит «Спорт-Экспресс», информация о предложении «Зенита» по Маркао не соответствует действительности.

Первый матч нового сезона «Зенит» проведёт уже 9 июля. В этот день питерцы сыграют против «Спартака» в матче за Суперкубок России.