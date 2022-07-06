Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Зените» прокомментировали информацию о предложении в 15 млн евро за Маркао

06 Июля 2022 • 18:43 Комментировать

«Зенит» активно связывают с центральным защитником «Галатасарая» Маркао. По последним данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, питерцы предложили за бразильца 15 миллионов евро. Информацию прокомментировал Александр Медведев, который занимает должность генерального директора «Зенита».

По словам Медведева, которые приводит «Спорт-Экспресс», информация о предложении «Зенита» по Маркао не соответствует действительности.

Первый матч нового сезона «Зенит» проведёт уже 9 июля. В этот день питерцы сыграют против «Спартака» в матче за Суперкубок России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Зенит Маркао Александр Медведев Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
19:40 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Матч ТВ» вправе диктовать условия РПЛ
19:31 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко рассказал, будет ли он оформлять Fan ID
19:20 · Россия. Премьер-лига
Оздоев заявил, какая команда лучше всего работает с молодёжью в РПЛ
19:13 · Россия. Премьер-лига
«Факел» продлил контракт с полузащитником Менделем
19:12 · Россия. Премьер-лига
​Мовсисян считает санкции в отношении российского футбола позорными
19:10 · Россия. Премьер-лига
Бакаев рассказал, когда отец разрешил ему купить автомобиль
18:54 · Россия. Премьер-лига
Оздоев считает, что сборная Венгрии сильнее России
18:43 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» прокомментировали информацию о предложении в 15 млн евро за Маркао
18:35 · Россия. Премьер-лига
Okko готов приобрести права на показ РПЛ
18:18 · Россия. ФНЛ
Луценко рассказал, что в январе собирался закончить с футболом
18:11 · Россия. Премьер-лига
Люциус отреагировал на переход Тиля в ПСВ эксклюзив
18:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Смольникова прокомментировал будущее игрока
17:56 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» перебил предложение «Севильи» по Маркао, но игрок хочет в Испанию
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Зенита» выпустили видео с пародией на Салихову 2 видео
17:23 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Зенит» опять станет чемпионом» 1
Все новости
Рекомендуем