Okko готов приобрести права на показ РПЛ

Управляющий директор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин поделился информацией, что проект вновь готов бороться за права на показ РПЛ.

«Okko и в первый раз боролся за права на показ РПЛ. Если они снова выйдут на рынок, вероятно, Okko снова будет за них бороться», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Представитель Okko отметил, что, конечно, вопрос будет состоять в цене, которую озвучит РФС и РПЛ, но пока контракт лиги с «Матч ТВ» продолжает действовать.

Ранее «Матч ТВ» выступил с официальным заявлением о том, что в случае запуска нового турнира — Кубка РПЛ, договор с лигой может быть пересмотрен или расторгнут, потому что новый турнир негативно скажется на привлекательности лиги и Кубка России.