​Количество судейских ошибок в РПЛ может вырасти – названа причина

Британская компания Hawk-Eye Innovations прекратила сотрудничество с Российским футбольным союзом. Эта компания является одной из пяти в мире, кто может обеспечивать технологию виртуальных офсайдных линий. Технологии же нового провайдера в лице компании из США имеет ограниченные технические средства. Виртуальных офсайдных линий среди них нет, то есть принимать решения по офсайду арбитрам ВАР придётся на глаз, сообщает «Спорт-Экспресс».

Это означает, что количество судейских ошибок в РПЛ может вырасти. Впрочем, говорить о грубых и явных ошибках не приходится, ведь виртуальные офсайдные линии помогают лишь в очень спорных ситуациях.