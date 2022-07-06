Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Люциус отреагировал на переход Тиля в ПСВ эксклюзив

06 Июля 2022 • 18:11 Комментировать

Бывший игрок ПСВ Тео Люциус прокомментировал переход полузащитника «Спартака» Гуса Тиля в нидерландский клуб.

— Как вам переход Гуса Тиля в ПСВ?

— Отличная сделка для клуба, вне всяких сомнений. Я знаю, что у него не очень хорошо получилось в России и в Германии, но здесь, у себя дома он показывает шикарный футбол. Гус стал одним из лучших бомбардиров чемпионата, так что ПСВ берет действительно прекрасного игрока на проблемную позицию. Думаю, в команде все довольны, тем более заплатили за него совсем немного.

— Как вы думаете, почему он не остался в «Фейеноорде», где провел отличный сезон?

— Думаю, что ПСВ предложил ему условия лучше, чем были у него в Роттердаме. Еще очень важно, что «Фейеноорд» не попал в Лигу чемпионов, в отличие, как раз, от ПСВ. Уверен, этот фактор очень сильно повлиял на решение Гуса, ведь каждый хочет играть в Лиге чемпионов. Если он проявит себя хорошо и там, то шансов попасть на чемпионат мира будет еще больше, чем если бы он остался в «Фейеноорде».

— Сможет ли он проявить себя так же, как в прошлом сезоне?

— Я уверен, что он покажет себя отлично в ПСВ. Возможно, он забьет поменьше, смотря где его будут использовать, но тем не менее не вижу предпосылок к тому, чтобы он сбавил, придя в новую команду. Очень может быть, что Гус проявит себя отлично в ПСВ, успешно сыграет на чемпионате мира и уедет в другой чемпионат за хорошие деньги. С учетом того, за сколько его купил ПСВ, он является очень ценным активом.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд ПСВ Гус Тиль Тео Люциус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
19:40 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Матч ТВ» вправе диктовать условия РПЛ
19:31 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко рассказал, будет ли он оформлять Fan ID
19:20 · Россия. Премьер-лига
Оздоев заявил, какая команда лучше всего работает с молодёжью в РПЛ
19:13 · Россия. Премьер-лига
«Факел» продлил контракт с полузащитником Менделем
19:12 · Россия. Премьер-лига
​Мовсисян считает санкции в отношении российского футбола позорными
19:10 · Россия. Премьер-лига
Бакаев рассказал, когда отец разрешил ему купить автомобиль
18:54 · Россия. Премьер-лига
Оздоев считает, что сборная Венгрии сильнее России
18:43 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» прокомментировали информацию о предложении в 15 млн евро за Маркао
18:35 · Россия. Премьер-лига
Okko готов приобрести права на показ РПЛ
18:18 · Россия. ФНЛ
Луценко рассказал, что в январе собирался закончить с футболом
18:11 · Россия. Премьер-лига
Люциус отреагировал на переход Тиля в ПСВ эксклюзив
18:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Смольникова прокомментировал будущее игрока
17:56 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» перебил предложение «Севильи» по Маркао, но игрок хочет в Испанию
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Зенита» выпустили видео с пародией на Салихову 2 видео
17:23 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Зенит» опять станет чемпионом» 1
Все новости
Рекомендуем