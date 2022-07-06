Бывший игрок ПСВ Тео Люциус прокомментировал переход полузащитника «Спартака» Гуса Тиля в нидерландский клуб.

— Как вам переход Гуса Тиля в ПСВ?

— Отличная сделка для клуба, вне всяких сомнений. Я знаю, что у него не очень хорошо получилось в России и в Германии, но здесь, у себя дома он показывает шикарный футбол. Гус стал одним из лучших бомбардиров чемпионата, так что ПСВ берет действительно прекрасного игрока на проблемную позицию. Думаю, в команде все довольны, тем более заплатили за него совсем немного.

— Как вы думаете, почему он не остался в «Фейеноорде», где провел отличный сезон?

— Думаю, что ПСВ предложил ему условия лучше, чем были у него в Роттердаме. Еще очень важно, что «Фейеноорд» не попал в Лигу чемпионов, в отличие, как раз, от ПСВ. Уверен, этот фактор очень сильно повлиял на решение Гуса, ведь каждый хочет играть в Лиге чемпионов. Если он проявит себя хорошо и там, то шансов попасть на чемпионат мира будет еще больше, чем если бы он остался в «Фейеноорде».

— Сможет ли он проявить себя так же, как в прошлом сезоне?

— Я уверен, что он покажет себя отлично в ПСВ. Возможно, он забьет поменьше, смотря где его будут использовать, но тем не менее не вижу предпосылок к тому, чтобы он сбавил, придя в новую команду. Очень может быть, что Гус проявит себя отлично в ПСВ, успешно сыграет на чемпионате мира и уедет в другой чемпионат за хорошие деньги. С учетом того, за сколько его купил ПСВ, он является очень ценным активом.