Агент Смольникова прокомментировал будущее игрока

Агент Александр Маньяков, который представляет интересы защитника Игоря Смольникова, рассказал о будущем футболиста.

«Конкретных переговоров с «Торпедо» по Смольникову не было», — заявил Маньяков «РБ Спорту».

Агент отметил, что у футболиста имеется достаточно предложений для продолжения карьеры, но для него главными факторами являются статус клуба и уровень амбиций.

Минувший сезон 33-летний Игорь Смольников провел в тульском «Арсенале», он принял участие в 27 матчах Российской премьер-лиги, в которых записал в свой актив один забитый мяч и сделал две результативные передачи.