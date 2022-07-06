​«Зенит» перебил предложение «Севильи» по Маркао, но игрок хочет в Испанию

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо раздобыл новую информацию о Маркао из «Галатасарая». Согласно данным журналиста, «Севилья» предлагает за бразильского защитника 12 миллионов евро, в то время как предложение «Зенита» измеряется 15 миллионами. «Галатасараю» было бы выгоднее принять предложение из России, однако сам Маркао предпочитает перебраться в клуб из Испании.

26-летний Маркао выступает за «Галатасарай» на протяжении трёх с половиной лет. За это время бразилец провёл во всех соревнованиях 140 матчей, в которых забил два гола и отдал один результативный пас.